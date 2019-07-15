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Общество
Сюжет: Скандалы с двойным гражданством (50)

Ыргал Кадыралиева должна выплатить депутату парламента 50 тысяч сомов

Ленинский районный суд Бишкека обязал экс-депутата Жогорку Кенеша Ыргал Кадыралиеву выплатить 50 тысяч сомов члену фракции «Республика — Ата Журт» Сагындыку Келдибаеву в качестве моральной компенсации. Информацию подтвердили в канцелярии суда. 

Ранее, напомним, истец заявлял, что эти средства пойдут на благотворительность. 

Нардеп Сагындык Келдибаев подал иск к бывшему депутату ЖК Ыргал Кадыралиевой 28 июня 2018 года. Изначально он требовал 7 миллионов сомов.

Ыргал Кадыралиева на пресс-конференции сказала, что у депутата Жогорку Кенеша Сагындыка Келдибаева гражданство России. По ее словам, член фракции «Республика — Ата Журт» Сагындык Келдибаев по сей день является гражданином РФ. Но эти сведения не нашли подтверждения. 
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