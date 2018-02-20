Авария на ТЭЦ. Экс-чиновники от энергетики игнорируют расследование ее причин

Бывшие министры Кыргызстана и руководители энергокомпаний не пришли на заседание депутатской комиссии по рассмотрению аварии на ТЭЦ Бишкека.

Как рассказал депутат Улан Примов, бывшие чиновники, а ныне депутаты находятся на других заседаниях парламентских комитетов или в командировке. Экс-министр энергетики, а ныне депутат ЖК от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев вылетел в США.

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Глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Улан Рыскулов отметил, что меморандум с китайской компанией подписан 1 февраля 2013 года. Глава ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев добавил, что с 2007 года начали поднимать вопрос модернизации ТЭЦ Бишкека.

Будучи министром энергетики, Осмонбек Артыкбаев активно отстаивал интересы ТВЕА. В 2013-2014 годах он был министром энергетики. Его сменил Кубанычбек Турдубаев.