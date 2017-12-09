12:03
-2
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Власть

На внеочередной сессии Бишкекского горкенеша изберут нового спикера

Внеочередную сессию Бишкекского городского кенеша назначили на 9.00 11 декабря.

На повестке дня формирование новой коалиции большинства, в которую войдут фракции СДПК, «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан». «Республика — Ата Журт» останется в оппозиции.

Коалиция выдвинет кандидатуру председателя кенеша. По данным источника ИА «24.kg», на должность претендует лидер СДПК Алмаз Кененбаев. Поэтому, скорее всего, произойдет и смена заместителя главы кенеша. Сейчас вице-спикер — Валентина Лисниченко (также от фракции СДПК).

Ожидается и смена глав профильных комиссий БГК.

Бывший спикер Канатбек Музуралиев (от фракции «Республика — Ата Журт») досрочно сложил полномочия после высказанного фракцией СДПК желания отозвать его с поста.
Ссылка:
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Сапар Исаков сохранит кресло премьера. Коалицию большинства расширят
Председатель Бишкекского горкенеша сложил полномочия
Председатель Бишкекского кенеша напомнил о бумеранге
Предусмотреть льготы за награды Бишкекского горкенеша предлагает депутат
Иса Омуркулов предпосылок для отставки премьер-министра Сапара Исакова не видит
В ЦИК поступило обращение парламента о лишении Омурбека Текебаева мандата
Фракция СДПК выдвинула своего кандидата на пост вице-спикера парламента
Новый праздник. Кыргызстанцы могут уйти на каникулы с 4 по 8 ноября
Алмазбек Атамбаев встретился с новым спикером Жогорку Кенеша
В парламенте сегодня заменят вице-спикеров: список обсуждаемых кандидатур
Популярные новости
100 дней премьера. Провалы и&nbsp;достижения Сапара Исакова 100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова
О&nbsp;чем договорились в&nbsp;Астане Кыргызстан и&nbsp;Казахстан (подробности) О чем договорились в Астане Кыргызстан и Казахстан (подробности)
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг