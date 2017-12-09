На внеочередной сессии Бишкекского горкенеша изберут нового спикера

Внеочередную сессию Бишкекского городского кенеша назначили на 9.00 11 декабря.

На повестке дня формирование новой коалиции большинства, в которую войдут фракции СДПК, «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан». «Республика — Ата Журт» останется в оппозиции.

Коалиция выдвинет кандидатуру председателя кенеша. По данным источника ИА «24.kg», на должность претендует лидер СДПК Алмаз Кененбаев. Поэтому, скорее всего, произойдет и смена заместителя главы кенеша. Сейчас вице-спикер — Валентина Лисниченко (также от фракции СДПК).

Ожидается и смена глав профильных комиссий БГК.

Бывший спикер Канатбек Музуралиев (от фракции «Республика — Ата Журт») досрочно сложил полномочия после высказанного фракцией СДПК желания отозвать его с поста.