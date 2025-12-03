Садыр Жапаров совершит государственный визит в Пакистан 3–4 декабря

Президент Садыр Жапаров по приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа 3–4 декабря совершит государственный визит в Исламскую Республику Пакистан. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом, президентом Пакистана Асифом Али Зардари, спикером Национальной ассамблеи Сардаром Аязом Садиком и председателем Сената Юсуфом Резой Гелани.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития взаимодействия в ключевых сферах и углубление партнерства между двумя странами. Также в рамках визита пройдет кыргызско-пакистанский бизнес-форум.

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Пакистаном установлены 10 мая 1992 года. Последний официальный визит президента Кыргызстана в Пакистан состоялся в 2005 году. Страны взаимодействуют в формате ООН, ШОС, ОИС и Организации экономического сотрудничества.