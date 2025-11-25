В Бишкеке прошла репетиция конного почетного караула перед визитом Путина

В столице сегодня днем прошла репетиция конного почетного караула, который примет участие в официальной церемонии встречи президента России Владимира Путина. Его прибытие с государственным визитом ожидается сегодня вечером.

На кадрах, опубликованных пользователями соцсетей, видно, как всадники в национальной форме отрабатывают синхронный парадный проход. Один из них держит государственный флаг Кыргызстана, другой — флаг Российской Федерации. Репетиция стала частью подготовки к протокольной встрече высокого гостя.

Напомним, госвизит Владимира Путина совпадает с проведением в Бишкеке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ