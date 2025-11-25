Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры

Президент России Владимир Путин посетит Кыргызстан с государственным визитом 25-27 ноября. Информацию подтвердил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, программа начнется сегодня вечером. У трапа Владимира Путина встретит президент Садыр Жапаров. Главы государств вместе возложат венок к Вечному огню на площади Победы, после продолжат общение в неформальной обстановке в госрезиденции «Ала-Арча».

Официальная часть визита пройдет 26 ноября во дворце «Ынтымак Ордо». Там состоятся церемония встречи, российско-кыргызские переговоры в узком и расширенном форматах. Лидеры обсудят ключевые вопросы политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сфер.

Юрий Ушаков отметил, что доклады по отдельным направлениям представят члены обеих делегаций: по торговле, энергетике, образованию, здравоохранению и миграции.

В Бишкек с Владимиром Путиным прибудут:

вице-премьер Алексей Оверчук;

глава МВД Владимир Колокольцев;

министры: спорта — Михаил Дегтярев, здравоохранения — Михаил Мурашко, транспорта — Андрей Никитин, экономического развития — Максим Решетников, науки — Валерий Фальков, энергетики — Сергей Цивилев;

представители администрации президента: Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Максим Орешкин;

глава Роспотребнадзора Анна Попова;

председатель Центробанка Эльвира Набиуллина;

гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев;

замглавы ФСВТС Михаил Бабич;

представители бизнеса — Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фрадков и другие.

По итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление об углублении союзнических и стратегических отношений, пакет межправительственных и коммерческих соглашений — в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции и санитарно-эпидемиологической безопасности. После они выступят с заявлениями. Завершится программа государственного визита официальным приемом.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.