11:58
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Власть

Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры

Президент России Владимир Путин посетит Кыргызстан с государственным визитом 25-27 ноября. Информацию подтвердил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, программа начнется сегодня вечером. У трапа Владимира Путина встретит президент Садыр Жапаров. Главы государств вместе возложат венок к Вечному огню на площади Победы, после продолжат общение в неформальной обстановке в госрезиденции «Ала-Арча».

Официальная часть визита пройдет 26 ноября во дворце «Ынтымак Ордо». Там состоятся церемония встречи, российско-кыргызские переговоры в узком и расширенном форматах. Лидеры обсудят ключевые вопросы политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сфер.

Юрий Ушаков отметил, что доклады по отдельным направлениям представят члены обеих делегаций: по торговле, энергетике, образованию, здравоохранению и миграции.

В Бишкек с Владимиром Путиным прибудут:

  • вице-премьер Алексей Оверчук;
  • глава МВД Владимир Колокольцев;
  • министры: спорта — Михаил Дегтярев, здравоохранения — Михаил Мурашко, транспорта — Андрей Никитин, экономического развития — Максим Решетников, науки — Валерий Фальков, энергетики — Сергей Цивилев;
  • представители администрации президента: Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Максим Орешкин;
  • глава Роспотребнадзора Анна Попова;
  • председатель Центробанка Эльвира Набиуллина;
  • гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев;
  • замглавы ФСВТС Михаил Бабич;
  • представители бизнеса — Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фрадков и другие.

По итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление об углублении союзнических и стратегических отношений, пакет межправительственных и коммерческих соглашений — в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции и санитарно-эпидемиологической безопасности. После они выступят с заявлениями. Завершится программа государственного визита официальным приемом.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352146/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
Президент России Владимир Путин посетит Кыргызстан 25–27 ноября
Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы — Садыр Жапаров
Потерпите два года. Садыр Жапаров пообещал выход из энергокризиса к 2028 году
Кыргызстанского рэпера Bakr не пустили в Россию
Гайд-2 для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России
Садыр Жапаров назвал споры вокруг иностранных рабочих предвыборной провокацией
Гайд для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России
Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились в Ташкенте
В Кыргызстане за счет бюджета строят 25 больниц и поликлиник
Досрочные выборы. В России открыто 40 избирательных участков
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Мирный план США по&nbsp;урегулированию ситуации в&nbsp;Украине: реакция Владимира Путина Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Бизнес
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
25 ноября, вторник
11:50
Карачолоков, Эралиев и Царев: новые тренеры сборной КР по греко-римской борьбе Карачолоков, Эралиев и Царев: новые тренеры сборной КР...
11:50
В Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек к 2050 году
11:44
Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры
11:44
В Каркыре началось строительство нового туристического центра
11:28
В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы