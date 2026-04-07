Власть

В Кыргызстане снижается количество совершаемых преступлений

В Кыргызстане снижается количество совершаемых преступлений. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, в 2025 году на территории республики зарегистрировано 34 тысячи 467 преступлений, что на 5,2 процента (или на 1 тысячу 885 преступлений) меньше по сравнению с 2024 годом.

Из числа зарегистрированных преступлений: 29 тысяч 168 (84,6 процента) относятся к категории менее опасных и менее тяжких, 4 тысячи 197 (12,2 процента) — к тяжким, 1 тысяча 102 (3,2 процента) — к особо тяжким.

Основную долю — 23 тысячи 572 преступления (68,4 процента) — составляют преступления против собственности, в том числе: кражи — 11 тысяч 239, мошенничество — 9 тысяч 149, грабежи — 619, разбои — 90.

Преступления против личности составили 3 тысячи 830 случаев (11,1 процента), включая: убийства и покушения — 161, изнасилования — 210, причинение тяжкого вреда здоровью — 236.

Установлено 22 тысячи 340 лиц, причастных к совершению преступлений, из них 12 тысяч 851 привлечен к уголовной ответственности.
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
