В Кыргызстане снижается количество совершаемых преступлений. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, в 2025 году на территории республики зарегистрировано 34 тысячи 467 преступлений, что на 5,2 процента (или на 1 тысячу 885 преступлений) меньше по сравнению с 2024 годом.

Из числа зарегистрированных преступлений: 29 тысяч 168 (84,6 процента) относятся к категории менее опасных и менее тяжких, 4 тысячи 197 (12,2 процента) — к тяжким, 1 тысяча 102 (3,2 процента) — к особо тяжким.

Основную долю — 23 тысячи 572 преступления (68,4 процента) — составляют преступления против собственности, в том числе: кражи — 11 тысяч 239, мошенничество — 9 тысяч 149, грабежи — 619, разбои — 90.

Преступления против личности составили 3 тысячи 830 случаев (11,1 процента), включая: убийства и покушения — 161, изнасилования — 210, причинение тяжкого вреда здоровью — 236.

Установлено 22 тысячи 340 лиц, причастных к совершению преступлений, из них 12 тысяч 851 привлечен к уголовной ответственности.