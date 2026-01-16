Дайырбек Орунбеков: 50 журналистов получат квартиры вне очереди через ГИК

Президент Садыр Жапаров рассматривает информационную политику как сферу, напрямую связанную с безопасностью и стабильностью государства, и лично следит за ситуацией в информационном поле, резонансными случаями и обсуждениями в социальных сетях. Об этом заявил руководитель Службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков в интервью одному из СМИ.

По его словам, в рамках поддержки медиасообщества подписано распоряжение о предоставлении 50 журналистам — как из государственных, так и из частных СМИ — квартир через Государственную ипотечную компанию во внеочередном порядке. Решение направлено на социальную поддержку работников СМИ, остро нуждающихся в жилье.

Орунбеков напомнил, что на протяжении многих лет госСМИ финансировались по остаточному принципу и не могли полноценно выполнять свои функции. В последние годы государство изменило подход: обновлены инфраструктура и техническая база ключевых госмедиа, закуплен служебный транспорт, ведутся расчеты по повышению зарплаты сотрудников гостелерадиокомпаний с апреля.