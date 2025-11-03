ЦИК отказала Венере Койчиевой в регистрации кандидатом в депутаты парламента

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 2 ноября приняла решение об отказе в регистрации Венеры Койчиевой, выдвинувшейся кандидатом по многомандатному избирательному округу № 29 на выборы депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в ЦИК.

Венера Койчиева подала заявление в избирательную комиссию 20 октября. Рабочая группа установила, что она не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты ЖК, и предложила отказать ей в регистрации.

Фото из интернета. Венера Койчиева

«Согласно справке Пограничной службы ГКНБ от 28 октября 2025 года, установлено, что Венера Койчиева не соответствует требованию части 4 статьи 59 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» о постоянном проживании на территории республики не менее последних пяти лет перед выдвижением в кандидаты в депутаты. С 20 октября 2021-го по 10 октября 2022 года она находилась за пределами территории Кыргызстана в общей сложности 269 дней. Кроме того, с 26 октября 2022-го по 13 октября 2023 года находилась за пределами территории страны в общей сложности 186 дней», — говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, что Венера Койчиева ранее работала главным продюсером кыргызской службы ВВС в Лондоне.