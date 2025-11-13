Ташиев призвал госорганы экономить электроэнергию и прекратить ночной обогрев

Зампредседателя кабмина — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к руководителям государственных органов и предприятий с призывом бережно расходовать электроэнергию.

По решению кабмина все госучреждения обязаны после 18.00 отключать освещение и электроприборы. На этом фоне Камчыбек Ташиев потребовал прекратить ночной обогрев помещений кондиционерами, указав на неэффективное использование электроэнергии в отдельных министерствах.

«В некоторых госорганах всю ночь работают кондиционеры на обогрев. Такого быть не должно. Энергетики должны взять эту ситуацию под строгий контроль», — заявил он.

Глава ГКНБ подчеркнул, что в Кыргызстане нет экстремально низких температур, требующих круглосуточного обогрева зданий. «Ничего страшного не произойдет, если утром начнете обогревать кабинет. Если территории большие и за ними сложно следить, наймите еще одного сторожа, двоих, троих, четверых», — отметил он.

При этом уточнил, что в зданиях силовых структур отключать свет нельзя, поэтому здесь требуется «избирательный подход».