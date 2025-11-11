Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых квартир пограничникам

На пограничной заставе «Кара-Мык» в Чон-Алайском районе состоялось официальное открытие нового служебного жилого комплекса для сотрудников Пограничной службы. В церемонии принял участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, который вручил военнослужащим ключи от квартир. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее пограничники были вынуждены проживать в старых и неудобных для жизни помещениях. Теперь для них построен современный двухэтажный дом на 20 квартир: 18 однокомнатных и 2 двухкомнатных. На цокольном этаже оборудован спортзал для поддержания физической формы, на территории комплекса установлена безопасная детская игровая площадка.

Как сообщили в ГКНБ, строительство объекта началось в июле 2024 года и было завершено в октябре 2025-го. Проект финансировался из республиканского бюджета.

Камчыбек Ташиев отметил, что улучшение условий для военнослужащих, несущих службу в приграничных районах, является важной государственной задачей. Пограничники и их семьи выразили благодарность за оказанное внимание и подчеркнули, что современные условия проживания укрепляют мотивацию служить и защищать границы страны.