14:22
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Власть

Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых квартир пограничникам

На пограничной заставе «Кара-Мык» в Чон-Алайском районе состоялось официальное открытие нового служебного жилого комплекса для сотрудников Пограничной службы. В церемонии принял участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, который вручил военнослужащим ключи от квартир. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее пограничники были вынуждены проживать в старых и неудобных для жизни помещениях. Теперь для них построен современный двухэтажный дом на 20 квартир: 18 однокомнатных и 2 двухкомнатных. На цокольном этаже оборудован спортзал для поддержания физической формы, на территории комплекса установлена безопасная детская игровая площадка.

Как сообщили в ГКНБ, строительство объекта началось в июле 2024 года и было завершено в октябре 2025-го. Проект финансировался из республиканского бюджета.

Камчыбек Ташиев отметил, что улучшение условий для военнослужащих, несущих службу в приграничных районах, является важной государственной задачей. Пограничники и их семьи выразили благодарность за оказанное внимание и подчеркнули, что современные условия проживания укрепляют мотивацию служить и защищать границы страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350460/
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев выявил подсадных игроков в тогуз коргоол
Председатель ГКНБ обвинил основателя «Аю Холдинга» в уклонении от уплаты акцизов
Камчыбек Ташиев подарил квартиру матери четырех детей и погасил ее кредит
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям в Балыкчи
Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев передал детскому медцентру оборудование на 35 миллионов сомов
В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке
Шесть лет на посту: мэр Манаса хотел уйти, но Камчыбек Ташиев против
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
В Манасе запущен новый комплекс по очистке сточных вод
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
11 ноября, вторник
14:13
Стадо баранов ходит по кладбищу в Токмоке и топчет могилы Стадо баранов ходит по кладбищу в Токмоке и топчет моги...
14:00
Главные ошибки при подаче на иммиграционные визы. Советы юриста из США
13:43
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых квартир пограничникам
13:27
В Бишкеке проходит выставка, посвященная памяти предков «Эсимде»
13:17
Кыргызстан вошел в топ-10 по закупке сыра и творога из России