13:39
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Власть

Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров

Президент прокомментировал открытие нового «Берекет Банка» и участие его сына в этом проекте. Об этом Садыр Жапаров рассказал в своем интревью.

По его словам, создание нового коммерческого банка предложил основатель компании Binance Чанпэн Чжао. Он добавил, что это частный бизнес-проект, ожидается привлечение в страну значительных объемов инвестиций.

Имеет ли данный банк какое-либо отношение к семье Жапаровых, спросили у главы государства.

«Хороший вопрос, который активно обсуждается в обществе. Поэтому отвечу подробно. Нам нечего скрывать от народа. Во-первых, я нахожусь у власти уже более пяти лет. За это время я не вовлекал в государственные дела ни членов своей семьи, ни даже братьев. Считаю, что из одной семьи достаточно одного политика.

Я всегда говорил им, занимайтесь бизнесом, открывайте производство, привлекайте инвесторов в страну.
Слава Богу, все меня услышали и не вмешиваются в государственные дела. Это видит и народ. И впредь они не будут участвовать в государственных делах. Никто из них не стремится стать министром или депутатом. Хотя могли бы баллотироваться, ведь депутатов выбирает народ. Но они этого не делают. Все занимаются частным бизнесом, привозят в страну инвесторов», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что если бы сейчас начал перечислять всех инвесторов, которых привлекли родственники, и все проекты, которые они реализуют, это выглядело бы как самореклама семьи.

«Когда подойдет к концу мой президентский срок, я подробно расскажу, чем занимались мои братья, какие проекты реализовал Рустам (один из сыновей Садыра Жапарова. — при. ред.), сколько инвестиций они привлекли в страну. Весь народ это увидит», — добавил он.

Читайте по теме
Кто первым освоит криптотехнологии, тот станет мировым лидером — Чанпэн Чжао

Президен остановился и на вопросе о «Берекет Банке».

«Сейчас весь мир переходит на виртуальные активы.В мае этого года, когда к нам приезжал владелец всемирно известной компании Binance Чанпэн Чжао, он предложил идею совместного открытия цифрового банка. Я сразу же высказал предложение сделать его государственным банком, однако у него не было желания участвовать в государственном проекте... Мы договорились открыть частный банк.

Я пригласил Марата Султанова как опытного банкира и попросил его заняться организационными вопросами. Чанпэн Чжао и Марат Абдразакович предложили, чтобы в проект вошел также Нурдөөлөт. После раздумий я дал согласие, поскольку государство не имеет к этому никакого отношения.

Пусть работает, набирается опыта, взаимодействует с профессионалами. Это ведь гораздо лучше, чем если бы они вмешивались в государственные дела — пусть занимаются частным бизнесом.

Следует отметить, что Чанпэн Чжао приезжает не в каждую страну», — отметил Садыр Жапаров.

По его ссловам, между ними установились дружественные отношения, бизнесмен видит, что Кыргызстан развивается, что в стране идет бескомпромиссная борьба с коррупцией, нет криминала, и именно поэтому он проявляет интерес к нашей стране.

По данным главы государства, «Берекет Банк» будет функционировать как обычный банк, но в основном будет работать с виртуальными активами и цифровыми валютами.

Садыр Жапаров также рассказал, что и Рустам, и Нурдөөлөт получили образование в области экономики и финансов.

«Конечно, пока нельзя сказать, что у него большой опыт. Но, думаю со временем он приобретет его на практике. Молодежь сегодня осваивает новые направления гораздо быстрее, чем мы.

Главное — не беспокойтесь. От этой инициативы народ Кыргызстана получит только пользу: доходы будут направлять и для нужд народ, и на оказание помощи сиротам и нуждающимся, строиться социальные объекты будут», — резюмировал президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349426/
просмотров: 212
Версия для печати
Популярные новости
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Глава ГКНБ рассказал о&nbsp;министре, которому угрожал Камчи Кольбаев Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Камчыбек Ташиев принял присягу у&nbsp;молодых бойцов ГКНБ Камчыбек Ташиев принял присягу у молодых бойцов ГКНБ
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
2 ноября, воскресенье
13:30
Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильской фирме через даркнет Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильс...
13:24
Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
13:00
Без розовых очков: Арина из КР рассказала о реалиях учебы по обмену в Корее
12:34
Президент проверил работы по благоустройству в Каракольском природном парке
12:33
ЕС отказался от введения тотального контроля личной переписки в мессенджерах