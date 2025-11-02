Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров

Президент прокомментировал открытие нового «Берекет Банка» и участие его сына в этом проекте. Об этом Садыр Жапаров рассказал в своем интревью.

По его словам, создание нового коммерческого банка предложил основатель компании Binance Чанпэн Чжао. Он добавил, что это частный бизнес-проект, ожидается привлечение в страну значительных объемов инвестиций.

Имеет ли данный банк какое-либо отношение к семье Жапаровых, спросили у главы государства.

«Хороший вопрос, который активно обсуждается в обществе. Поэтому отвечу подробно. Нам нечего скрывать от народа. Во-первых, я нахожусь у власти уже более пяти лет. За это время я не вовлекал в государственные дела ни членов своей семьи, ни даже братьев. Считаю, что из одной семьи достаточно одного политика.

Я всегда говорил им, занимайтесь бизнесом, открывайте производство, привлекайте инвесторов в страну.

Слава Богу, все меня услышали и не вмешиваются в государственные дела. Это видит и народ. И впредь они не будут участвовать в государственных делах. Никто из них не стремится стать министром или депутатом. Хотя могли бы баллотироваться, ведь депутатов выбирает народ. Но они этого не делают. Все занимаются частным бизнесом, привозят в страну инвесторов», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что если бы сейчас начал перечислять всех инвесторов, которых привлекли родственники, и все проекты, которые они реализуют, это выглядело бы как самореклама семьи.

«Когда подойдет к концу мой президентский срок, я подробно расскажу, чем занимались мои братья, какие проекты реализовал Рустам (один из сыновей Садыра Жапарова. — при. ред.), сколько инвестиций они привлекли в страну. Весь народ это увидит», — добавил он.

Читайте по теме Кто первым освоит криптотехнологии, тот станет мировым лидером — Чанпэн Чжао

Президен остановился и на вопросе о «Берекет Банке».

«Сейчас весь мир переходит на виртуальные активы.В мае этого года, когда к нам приезжал владелец всемирно известной компании Binance Чанпэн Чжао, он предложил идею совместного открытия цифрового банка. Я сразу же высказал предложение сделать его государственным банком, однако у него не было желания участвовать в государственном проекте... Мы договорились открыть частный банк.

Я пригласил Марата Султанова как опытного банкира и попросил его заняться организационными вопросами. Чанпэн Чжао и Марат Абдразакович предложили, чтобы в проект вошел также Нурдөөлөт. После раздумий я дал согласие, поскольку государство не имеет к этому никакого отношения.

Пусть работает, набирается опыта, взаимодействует с профессионалами. Это ведь гораздо лучше, чем если бы они вмешивались в государственные дела — пусть занимаются частным бизнесом.

Следует отметить, что Чанпэн Чжао приезжает не в каждую страну», — отметил Садыр Жапаров.

По его ссловам, между ними установились дружественные отношения, бизнесмен видит, что Кыргызстан развивается, что в стране идет бескомпромиссная борьба с коррупцией, нет криминала, и именно поэтому он проявляет интерес к нашей стране.

По данным главы государства, «Берекет Банк» будет функционировать как обычный банк, но в основном будет работать с виртуальными активами и цифровыми валютами.

Садыр Жапаров также рассказал, что и Рустам, и Нурдөөлөт получили образование в области экономики и финансов.

«Конечно, пока нельзя сказать, что у него большой опыт. Но, думаю со временем он приобретет его на практике. Молодежь сегодня осваивает новые направления гораздо быстрее, чем мы.

Главное — не беспокойтесь. От этой инициативы народ Кыргызстана получит только пользу: доходы будут направлять и для нужд народ, и на оказание помощи сиротам и нуждающимся, строиться социальные объекты будут», — резюмировал президент.