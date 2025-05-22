Популизм или реальные меры? О новых требованиях к знанию государственного языка

Жогорку Кенеш принял в первом чтении два законопроекта по вопросам применения государственного языка. Документы рассматривали одним пакетом, и они вызвали острую полемику среди депутатов Жогорку Кенеша.

Часть парламентариев заявила, что законопроекты надо принять без обсуждения для поддержки и развития кыргызского языка, не боясь мнений других государств. Другие уверены — предлагаемые поправки противоречат Конституции и их надо пересмотреть.

Но в итоге против ужесточения требований к знанию госязыка проголосовали меньше 10 депутатов. Принятие законопроекта народные избранники встретили овациями.

Отметим, пакет документов предлагает внести поправки в 18 законов и Кодекс о правонарушениях. Подробнее в обзоре 24.kg.

Кого обяжут знать госязык?

Поправки предполагают: депутатом Жогорку Кенеша, председателем кабинета министров, членом кабмина, руководителем исполнительной власти, судьей Конституционного, Верховного, местного судов, прокурором, следователем может быть гражданин, владеющий государственным языком на уровне, определенном нормативными актами кабинета министров. Это касается служащих Нацбанка, сотрудников правоохранительных органов и органов национальной безопасности.

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Адвокаты и нотариусы также не смогут получить лицензии, если не будут знать кыргызский язык на достаточном уровне.

Глава Национальной комиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев пояснил: основная цель законопроектов — приведение в соответствие законодательных актов, регулирующих применение госязыка, с конституционным Законом «О государственном языке Кыргызской Республики».

В соответствии со статьей 32 последнего установлен перечень лиц, которые обязаны владеть госязыком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.

Переводные экзамены в школах

Нацкомиссия также предлагает в законе закрепить введение в общеобразовательных организациях письменных и устных переводных (из класса в класс) и выпускных экзаменов, в организациях среднего и высшего профессионального образования вступительные и выпускные экзамены, а в организациях начального профессионального образования — выпускные экзамены по кыргызскому языку.

В январе 2025 года переводные экзамены по госязыку внедрили во всех общеобразовательных организациях страны, независимо от формы собственности и языка обучения. С 2025/26 учебного года это коснется учащихся 7-8-х и 10-х классов.

Учащиеся 9-х и 11-х классов сдают, как и прежде, госэкзамен по кыргызскому языку.

ВНЖ и статус иммигранта только знающим госязык

Законопроектами также вносятся изменения в Закон КР «О внешней миграции». Так, основанием для отказа в виде на жительство может послужить невладение государственным языком в объеме, необходимом для постоянного проживания в стране.

Иностранный гражданин также не сможет получить статус иммигранта, если не знает кыргызского языка.

Музыка в кафе и ресторанах

Нацкомиссия также вводит новую норму в статью 28 «Государственный язык в сфере обслуживания потребителей». Она прописана так:

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— Обязательный (минимальный) объем аудиовизуальных и (или) музыкальных и иных передач и голосовых вещаний на государственном языке субъектами предпринимательства не должен быть менее 60 процентов.

Это касается предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц — предпринимателей, обслуживающих потребителей.

Согласование текста рекламы

Текст рекламы, подготовленный на государственном языке, должен быть согласован с исполнительным органом местного самоуправления на предмет соответствия требованиям законодательства о языке и правилам орфографии.

Требования к телеканалам

Телерадиоорганизации осуществляют трансляцию телерадиоканалов на государственном, официальном и других языках. Общий объем вещания на госязыке должен быть не менее 60 процентов.

Названия географических мест

Если примут предлагаемые поправки, наименования географическим объектам в Кыргызской Республике будут присваивать только на государственном языке. Официальный язык исключают из закона.

Объявления сначала должны быть написаны на кыргызском

Уведомления для всеобщего ознакомления (объявления, прейскуранты, указатели, вывески, сообщения, надписи и другая публично размещенная текстовая, визуальная информация, которая используется или может использоваться для информирования неограниченного круга лиц о товарах, работах, услугах определенных субъектов, должностных и служебных лиц предприятий или учреждений) оформляют сначала на государственном, затем — на официальном языке.

Кому грозит штраф за нарушение закона о госязыке?

Нарушение или неисполнение требований законодательства о языке Кыргызской Республики влечет предупреждение или штраф для физических лиц 5 тысяч сомов, юридических — 17 тысяч сомов.

Эта норма не распространяется на требования, установленные в нормативных правовых актах Кыргызской Республики по владению языком для физических лиц.

Нарушения рассматривает Национальная комиссии по госязыку и языковой политике и она же штрафует.