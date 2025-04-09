Минцифры будет координировать сферу спутниковой связи и регулировать ИИ

Министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов в ходе брифинга рассказал подробнее о новых полномочиях ведомства.

Он отметил, что предстоящая реформа в Министерстве цифрового развития предусматривает согласно подписанному ранее президентом указу:

централизацию предоставления государственных услуг;

разработку политики и координацию в сфере спутниковой связи;

регулирование в сфере разработки и введения искусственного интеллекта.

По словам Азамата Жамангулова, централизация предоставления государственных услуг предусматривает создание холдинга ОАО «Тундук», который будет отвечать за разработку и предоставление всех госуслуг по принципу «единого окна».

Далее министр рассказал о новых полномочиях по координированию спутниковой связи и искусственного интеллекта.

«До этого у нас в стране не было предусмотрено регулирования спутниковой связи. Этот новое для нас направление. Здесь не имеется в виду, что это только технологии, как «Старлинк». Здесь идет вопрос о земной поверхности, геоданных, пространственных данных. Это все нужно регулировать. Каждый может воспользоваться «гуглмэпом», а государство должно знать, что можно показывать, что нельзя, в каком виде это нужно показывать и так далее. «Дорожки» со спутника до телефонного аппарата тоже нужно регулировать, их нужно отдельно выделять, предоставлять или в аренду, или в продажу, как частоты для сотовых операторов. В первую очередь нужна законодательная база, мы сейчас прорабатываем Цифровой кодекс, где все это расписали», — сказал министр.

Говоря о регулировании сферы по разработке и введению искусственного интеллекта, Азамат Жамангулов отметил, что ранее работы в направлении развития искусственного интеллекта велись в хаотичном порядке.

«Небольшие команды создавали определенные площадки, чтобы разрабатывать модели, но не было единого видения и не было регулирования. Мы все знаем про разное отношение к ИИ, кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что хорошо, кто-то понимает, что в случае неправильного регулирования в руках плохих людей ИИ — это плохо. Если же дать правильное направление, то ИИ выдает хорошие решения. Мы должны на законодательном уровне закрепить, в каком направлении разработка ИИ это плохо, а в каком — хорошо», — сказал глава Минцифры.

Ранее президент Садыр Жапаров переименовал Минцифры и расширил функции ведомства. Позже депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на назначение Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития и инновационных технологий, который возглавлял ведомство до его переименования.