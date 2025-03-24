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Власть

Журналист Лейла Саралаева ответила президенту на обвинения в недостоверности

Журналистка Лейла Саралаева прокомментировала высказывания президента Садыра Жапарова, сделанные в интервью агентству «Кабар».

Напомним, глава государства отверг утверждение журналистки, что в 2005 году он работал в штабе Курманбека Бакиева.

По его словам, он работал тогда в штабе Феликса Кулова, а после того, как Кулов и Бакиев заключили договор о тандеме, штаб был расформирован «и все мы разошлись». Жапаров также заявил, что не знаком с журналисткой, назвав ее «самопал»-журналисткой и усомнившись в ее профессионализме.

В ответ Лейла Саралаева заявила, что работает в журналистике более 30 лет и освещала деятельность всех ключевых политиков страны, у многих брала интервью. Она считает, что заявление президента о незнании ее имени свидетельствует о его неосведомленности в медиаполе.

Также она подчеркнула, что в 2005 году, после подписания соглашения о тандеме между политиками, штабы фактически объединились, а значит, участие Жапарова в штабе Кулова автоматически означало поддержку кампании Бакиева.

Она также выразила мнение, что публичные оскорбления в адрес женщины-журналиста со стороны главы государства недопустимы и подрывают уважение к институту президентства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323764/
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