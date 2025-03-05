Это героизм. Депутат Бактыбек Сыдыков предложил наградить комиссию по границе

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Сыдыков предложил наградить членов правительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

Ранее Султанбай Айжигитов высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух.

Бактыбек Сыдыков отметил, что в споре между двумя странами не бывает ни победителя, ни проигравшего. Среди кыргызстанцев будет недовольство по этому договору. Такое будет и в Таджикистане.

«Не будет такого, что все будут довольны. Пройдет 5-10 лет, и тогда мы дадим оценку результатам работы этой комиссии и ее председателю. Я благодарен этой рабочей группе. Вопросы границы должны были решиться, и они решились. Решились по-геройски. Гибель людей прекратилась. Без четкой границы не может быть и государства. Определив свою границу, мы укрепили государственность и независимость. Комиссию после ратификации соглашений нужно представить к награде», — сказал парламентарий.

Его коллега Улан Примов напомнил, что этот вопрос не решался со времен обретения независимости.

Если мы отдали одну территорию, другую получили. Я бы призвал отнестись к соглашению, которое находится на стадии подписания, особо осторожно. Улан Примов.

Нардеп Кундузбек Сулайманов заметил, что, когда выступал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев с докладом в парламенте по границе, никто не задавал вопросы.

«Придя сюда спустя два дня и заявляя, что тот или иной вопрос в соглашении был решен неправильно, мы не добьемся ничего хорошего в глазах общества. Сейчас и журналисты могут начать задавать нам вопросы. Камчыбек Кыдыршаевич говорил, что позже сам детально расскажет обо всем. Наберитесь терпения. Нам нужно сохранение независимости. В прошлый раз мы все единогласно поддержали и не должны отходить от этой позиции», — сказал он.

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Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.