На заседании комитета ЖК депутат зачитал фейковую информацию о смерти ребенка

На заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Суйунбек Омурзаков зачитал фейковую информацию о том, что школьник погиб от передозировки новым видом наркотиков, внешне похожим на клубничные конфеты, и выдал ее за реальный случай.

Нардепы рассматривали законопроект, инициированный Медербеком Алиевым, о внесении поправок в Гражданский кодекс. Документ направлен на приведение понятий «сильнодействующие вещества», «наркотические средства», «психотропные вещества и их аналоги» в единые термины.

Во время обсуждения Суйунбек Омурзаков зачитал обращение, распространяемое в мессенджерах и соцсетях. В нем говорится, что ученик 4-го класса погиб от передозировки новым видом наркотического вещества и возле школ детям раздают леденцы с наркотиками «клубничный квик». При этом он не назвал, в каком именно учебном заведении и когда это произошло.

Фото 24.kg. Фейковое обращение, распространяемое в мессенджерах и соцсетях

Напомним, в феврале этого года служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД сообщила, что распространяемая в мессенджерах информация о появлении нового наркотика «клубничный квик» в школах не соответствует действительности

По данным российских СМИ, сообщение о смерти школьника Баганда Хаирова, о котором рассказал депутат Суйунбек Омурзаков, опубликовано пять дней назад на странице одного из учебных заведений в Каспийске (Дагестан). Школа, в которой он учился, опровергла информацию о том, что учащимся раздают леденцы, содержащие наркотические элементы, после которых детям становится плохо. Отмечено, что таких леденцов просто не существует. Настоящую причину смерти мальчика запретили публиковать родители.

В разговоре с журналистом 24.kg помощник Суйунбека Омурзакова сказал, что во время заседания нардепу пришло вышеуказанное обращение. Автор попросил его озвучить, что депутат и сделал. О том, что информация является фейковой, Суйунбек Омурзаков узнал после заседания.