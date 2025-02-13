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Власть

Нурдан Орунтаев озвучил свои три приоритета в должности министра строительства

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают кандидатуру Нурдана Орунтаева на должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Отвечая на вопрос парламентария Эльдара Абакирова, он рассказал, какая работа будет в приоритете в новой должности.

По словам Нурдана Орунтаева, в первую очередь нужно увеличить объемы строительства, так как сейчас на одного гражданина приходится 0,3 квадратных метра жилья. Минстрой намерен довести эту цифру хотя бы на 0,5 квадратных метра в ближайшее время. А для этого с учетом прироста населения в год министерство должно сдать в эксплуатацию 3 миллиона квадратных метров жилья.

На втором месте в работе ведомства стоит задача покрыть нужду государства в социальных объектах. В первую очередь в объектах образования.

И третье — это улучшить контроль над строительством и повысить его качество.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319843/
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