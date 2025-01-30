Новые власти Сирии отменили Конституцию, распустили армию и парламент

Новые власти Сирии объявили о роспуске армии и парламента. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Фото СМИ. Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) объявлен президентом Сирии на время переходного периода

Глава новой администрации Сирии Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) объявлен временно исполняющим обязанности президента на переходный период.

В стране отменена Конституция. Временный президент сформирует временный законодательный совет, который будет работать до тех пор, пока не вступит в силу новый Основной закон страны.

Распущена армия режима Асада, армия Сирии будет восстановлена на национальной основе.

Распущены парламент, партия Арабского социалистического возрождения и все партии Национального прогрессивного фронта, а также все учреждения и организации, связанные с ними. Запрещается воссоздавать их под другим названием, все их активы вернут государству.

Распущены все силовые ведомства и службы безопасности, связанные с прошлым режимом.

Все военные группировки, а также политические и гражданские революционные органы будут распущены и интегрированы в государственные институты.

Новые власти Сирии также потребовали от России выдать Башара Асада и выплатить компенсацию «за ошибки прошлого».