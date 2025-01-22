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Власть

Министр культуры поручил отремонтировать кинотеатры «Россия» и «Ала-Тоо»

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов посетил кинотеатры «Россия» и «Ала-Тоо» в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Прежде всего, он уделил особое внимание внешнему и внутреннему состоянию зданий. Министр отметил, что оба объекта должны соответствовать современным стандартам, сохраняя при этом свою культурную и историческую ценность.

«Кинотеатры «Россия» и «Ала-Тоо» занимают важное место в культурной жизни нашей столицы. Они должны быть не только функциональными, но и комфортными для посетителей», — подчеркнул Алтынбек Максутов.

В завершение визита министр дал руководителям кинотеатров ряд поручений. Среди них были выделены следующие ключевые задачи:

• улучшение внешнего и внутреннего состояния зданий, проведение косметического ремонта;

• обновление систем отопления, освещения и вентиляции;

• создание комфортных условий для зрителей и сотрудников.

Министр также подчеркнул необходимость скорейшего выполнения этих мероприятий и указал, что культурные объекты должны быть приведены в надлежащее состояние в кратчайшие сроки. Руководству департамента кино, входящего в состав министерства, поручено разработать детализированный план и приступить к его реализации в ближайшее время.

«Эти кинотеатры являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и обновить их для будущих поколений», — заявил Алтынбек Максутов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317575/
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