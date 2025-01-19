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Власть

Декларационная кампания. У торага ЖК есть машины и скот, но нет жилья

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Представлены и данные о доходах и имуществе торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу (Нурланбека Шакиева).

Согласно данным ГНС, за отчетный период он заработал 2 миллиона 200 тысяч 572 сома. Это чуть меньше, чем у президента страны Садыра Жапарова, который указал в своей декларации сумму 2 миллиона 760 тысяч 335 сомов.

При этом расходы Нурланбека Тургунбек уулу составили 10 миллионов 884 тысячи 840 сомов.

У главы законодательной ветви власти нет недвижимого имущества. Но есть личный транспорт. В декларации указаны машины на сумму 6 миллионов сомов.

Кроме этого, спикер парламента владеет:

  • лошадьми на 2,6 миллиона сомов;
  • крупным рогатым скотом на 1,8 миллиона сомов;
  • мелким рогатым скотом на 1,5 миллиона сомов;
  • ювелирными изделиями на 1,3 миллиона сомов;
  • другими видами имущества на 2,3 миллиона сомов.

Он также указал в отчете сведения о родственниках. Уточняется, что близкие из них заработали 2 миллиона 98 тысяч сомов. На них оформлены пять квартир (69,30; 109; 67,06; 64; 60,44 квадратных метра соответственно), есть строение площадью 93 квадрата.

Родственники также владеют машинами на 3,5 миллиона сомов, ювелирными изделиями на 1,3 миллиона сомов, мебелью на 1,6 миллиона сомов и бытовой техникой на 1,2 миллиона сомов.

Согласно отчету за 2021 год, расходов у спикера парламента не было. Зато был дом площадью 354 квадратных метра и три земельных участка.  

Пресс-секретарь главы ЖК Алтынбек Деркембаев сообщил, что при заполнении декларации помощниками Нурланбека Тургунбек уулу была допущена ошибка. Это привело к расхождению в данных. Сейчас проводится проверка для выяснения причин несоответствия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317198/
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