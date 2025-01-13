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Власть

Нацбанк Кыргызстана намерен запустить пилотный проект цифрового сома

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике принял в первом чтении поправки в Закон «О Национальном банке», которые позволят регулятору запустить пилотный проект прототипа национальной цифровой валюты «цифровой сом».

Поправки должны создать правовую основу для введения цифрового сома. Закон о Национальном банке дополнится новой главой «Цифровой сом».

Законопроект расширяет функции и полномочия Нацбанка по выпуску, учету и регулированию, организации и обеспечения работы платформы цифрового сома. Нацбанк получает исключительное право на выпуск и ввод в обращение цифрового сома.

«Правовой статус цифрового сома зависит от правильного выбора технической платформы и успешного завершения тестового и пилотного периодов по апробированию его прототипа и принятия решения о его запуске в оборот. В связи с этим вступление в силу законопроекта предложили установить с 1 января 2027 года», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316607/
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