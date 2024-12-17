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Власть

Взимать по 50 тыйынов с абонентов сотовой связи на садака предлагают в ЖК

На парламентских слушаниях по обсуждению проектов законов о свободе вероисповедания депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Эгембердиев предложил собирать с каждого абонента сотовой связи по 50 тыйынов в день на садака (добровольная милостыня). 

По словам нардепа, мечети и центральные улицы столицы заполонили люди, просящие милостыню. Он считает, что 90 процентов из них превратили это в бизнес.

«Нужно ликвидировать попрошаек. У нас в стране около 3 миллиона сотовых абонентов. Если с каждого в день взимать по 50 тыйынов, то в месяц будет 15 сомов. Думаю, это не так уж будет тягостно для граждан. Если умножить на 3 миллиона абонентов получится 45 миллионов сомов», — сказал Арсланбек Эгембердиев.

Собранные средства предлагается тратить на операции нуждающихся.

В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по обсуждению проектов законов «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере».
Ссылка: https://24.kg/vlast/314459/
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