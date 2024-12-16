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Власть

Он остается с президентом. Эдиль Байсалов об отставке главы кабмина

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал на своей странице в соцсетях отставку Акылбека Жапарова.

Он отметил, что президент Садыр Жапаров принял решение о ротации руководства своей администрации и кабинета министров.

«Это решение логично и продиктовано его желанием придать новый темп стремительному подъему страны и обновить стиль управления государством и социально-экономическим развитием. Однозначно, что Акылбек Жапаров войдет в историю республики в качестве государственного деятеля, который не только передал весь бесценный накопленный опыт за первые 30 лет нашей независимости, но и полностью перепрограммировал и перезапустил всю вертикаль власти, научил всех нас эффективному и добросовестному управлению и задал самую высокую планку всему госаппарату», — написал Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что Акылбек Жапаров ничем себя за это время не скомпрометировал. Сдает пост председателя кабинета министров и руководителя администрации президента со спокойной совестью и с высоко поднятой головой: с самыми выдающимися достижениями на этом посту за всю историю нашей страны.

Facebook
Фото Facebook. Публикация Эдиля Байсалова
«Акылбек Жапаров далеко не уходит. Он остается рядом с главой государства в качестве его ближайшего соратника и продолжит свою бескорыстную службу на благо нашего народа. Сегодня я хочу выразить ему самые искренние слова восхищения и благодарности. Рахмат сизге, Акылбек Усенбекович!» — говорится в сообщении.

Отметим, Акылбек Жапаров освобожден от должности главы кабмина в связи с переходом на другую работу, следует из указа Садыра Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314308/
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