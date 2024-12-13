Избранный президент США Дональд Трамп стал Человеком года по версии журнала Time.

«Политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории», — отмечено в материале, посвященном будущему президенту.

Журнал напомнил, что первый срок 78-летнего бизнесмена и политика завершился «позором» и штурмом Капитолия. Кроме того, было заведено сразу несколько уголовных дел против Трампа. На фоне этого от него отвернулись в Республиканской партии. Однако бизнесмен затем победил на праймериз партии и стал кандидатом в президенты. Кроме того, в этом году в июле он пережил покушение, а позднее еще одну попытку совершить его.

Напомним, 5 ноября в США прошли президентские выборы. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. У его соперницы — претендента от Демократической партии Камалы Харрис — 226 голосов.

Он стал всего лишь вторым в американской истории бывшим главой государства, которому удалось вернуться в Белый дом после поражения на предыдущих выборах. До этого такое удалось демократу Гроверу Кливленду.

Всего на титул человека года были номинированы десять человек, в том числе вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Трампу; основатель SpaceX и Tesla Илон Маск; принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, у которой в этом году обнаружили рак и которая прошла курс химиотерапии; вдова Алексея Навального Юлия Навальная и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,