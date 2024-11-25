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Власть

Замглавы ГАУГИ не смогла отчитаться перед депутатами о возвращенных объектах

Заместитель директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) Эльдана Сатарова не смогла отчитаться перед депутатами парламента о приватизированных, возвращенных государству объектах.

Члены социального комитета ЖК должны были заслушать информацию по исполнению постановления Жогорку Кенеша «О работе, проводимой кабинетом министров, по возврату незаконно арендуемых и приватизированных зданий, помещений, сооружений и земельных участков, ранее принадлежавших организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта КР».

Докладчик Алмазбек Примов — директор ГАУГИ — не пришел на заседание. Информацию предоставила его заместитель Эльдана Сатарова.

По ее данным, в этом году ГКНБ вернул на баланс государства 10 социальных объектов: 4 детских сада в Бишкеке, 3 спортивных объекта, 2 медицинских учреждения и 1 участок начальной школы.

В республике ведется 28 судебных разбирательств по возврату незаконно приватизированного имущества.

Нардеп Айбек Маткеримов спросил, сколько объектов государству вернули Генпрокуратура, ГАУГИ и сколько на сегодня незаконно приватизированных объектов по стране.

Эльдана Сатарова не смогла ответить на вопрос.

Депутаты сняли с повестки вопрос и рекомедовали подготовиться к следующему заседанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312140/
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