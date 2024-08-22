Жапаров и Ташиев на природе. Глава ГКНБ поделился фотографиями

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опубликовал в социальных сетях фотографии совместного отдыха с президентом Садыром Жапаровым на природе в горах.

Ташиев, как и ранее глава государства, сделал акцент на важность бережного отношения к окружающей среде. «Давайте беречь природу, данную нам богом, как зеницу ока», — подписал фотографии председатель спецслужб.

Точное место и дата съемки не указаны. Пользователи соцсетей предполагают, что фотографии сделаны 21 августа, когда Садыр Жапаров опубликовал видео, на котором собирает мусор на природе и призывает кыргызстанцев следовать его примеру.