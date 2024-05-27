Минобразования продолжает коррупцию. Депутат заявил о сборе денег на госэкзамены

Депутат Айбек Маткеримов на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике заявил, что в вузах со всех студентов поголовно собирают деньги для сдачи государственных экзаменов.

«К нам поступают обращения. Заставляют студентов сдать деньги на госэкзамены. Даже цену озвучивают, это что такое? Много обращений из регионов. Как мы будем развивать качество образования, если все время так деньги собирают? Студентам лишь бы окончить универ, поэтому они и сдают деньги. В то же время на экзамен принимают даже у тех, кто находится за границей», — возмутился он.

По словам нардепа, ГКНБ борется с коррупцией, а Минобразования продолжает ее плодить.

Айбек Маткеримов попросил взять вопрос под контроль.