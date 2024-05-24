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Власть

Садыр Жапаров встретился с главами спецслужб стран — участниц СНГ

Садыр Жапаров встретился с членами Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — участниц Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Отметим, в Бишкеке проходит 54-е заседание СОРБ.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Приветствуя участников заседания, глава государства отметил, что СНГ создано более 30 лет назад в период серьезных геополитических изменений.

Отрадно, что Содружество объединяет нас на основе общих ценностей и давно зарекомендовало себя в качестве ключевого инструмента прежде всего для укрепления дружественных и добрососедских межгосударственных отношений, учитывающих интересы стран организации.

Садыр Жапаров

«В прошлом году Кыргызская Республика председательствовала в органах СНГ. Успешное проведение отмечено в ходе заседаний всех уставных органов Содружества», — заметил он, подчеркнув, что главный акцент в работе в рамках председательства сфокусирован на укреплении доверия и безопасности в регионе.

Обращаясь к представителям органов безопасности и спецслужб государств, президент акцентировал внимание на том, что Совет глав спецслужб сегодня является одной из важных структур по борьбе с экстремистско-террористической угрозой, которая принимает все большие масштабы. Происходящие изменения в мире, характеризующиеся растущей неопределенностью, турбулентностью и конфликтностью, а также последние трагические события 22 марта этого года в «Крокус Сити Холле» с многочисленными человеческими жертвами вновь продемонстрировали необходимость усиления роли спецслужб, совершенствования их работы и совместных усилий по обеспечению безопасности стран.

Директор ФСБ России Александр Бортников, председательствующий в заседании, поблагодарив Садыра Жапарова за теплый прием, отметил, что главной темой сегодняшнего мероприятия является противодействие международному терроризму, что представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности стран СНГ и других регионов мира.

Глава государства выразил уверенность в том, что итоги работы 54-го заседания совета создадут необходимые условия для дальнейшего укрепления и углубления совместного взаимодействия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294912/
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