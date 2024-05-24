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Дело о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава ФСБ рассказал в Бишкеке о следствии

По уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержано более 20 человек. Об этом глава ФСБ России Александр Бортников сообщил сегодня на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, которое проходит в Бишкеке.

«Следствие продолжается. Но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — заявил он.

По словам директора ФСБ, подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены «Вилаят Хорасана», находившиеся в афгано-пакистанской зоне.

«По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено «окно», — утверждает он.

Отметим, что «Вилаят Хорасан» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. По данным Следственного комитета России, в теракте погибло 145 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294894/
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