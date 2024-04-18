Акылбек Жапаров и Всемирный банк разработают финансовую модель сотрудничества

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и руководство группы Всемирного банка договорились разработать финансовую модель сотрудничества в рамках строительства Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров на полях весенних совещаний Международного валютного фонда и группы ВБ в Вашингтоне провел встречи с региональным директором Всемирного банка по экономике и финансам Асадом Аламом, а также с вице-президентом ВБ по человеческому развитию Мамтой Мурти.

Фото пресс-службы кабмина

Если основной темой переговоров с Асадом Аламом стал вопрос обсуждения проекта странового экономического меморандума и рамочной стратегии партнерства, то с Мамтой Мурти глава кабмина обсудил вопросы сотрудничества в социальной сфере, включая образование, здравоохранение и социальную защиту.

По итогам встреч достигнута договоренность практического укрепления партнерства Кыргызстана с Всемирным банком. В частности, стороны решили разработать финансовую модель партнерства в рамках строительства Камбаратинской ГЭС-1.