Сделать единую стоимость услуг частных и госнотариусов предлагает депутат

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Нурбек Сыдыгалиев сообщил, что цены у государственных и частных нотариусов сильно отличаются.
Он предложил установить единую стоимость.
«Цены у государственных и частных различаются. В частных дороже. Почему так? Можно ли единую стоимость установить?» — спросил нардеп.
Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков ответил, что прайс госнотариусов установлен кабмином. «Частные нотариусы не финансируются государством, соответственно, расходы оплачивают сами. Поэтому нельзя установить единую сумму», — отметил он.
Замминистра добавил, что планируется утвердить максимально допустимый тариф.