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Власть

Садыр Жапаров встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби

Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мухаммадом Саифом Аль Сувэйди. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями относительно актуальных вопросов дальнейшего углубления сотрудничества по реализации крупных инфраструктурных, инвестиционных и социальных проектов.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби

Глава государства отметил последовательность взаимодействия между Кыргызстаном и Фондом развития Абу-Даби и выразил заинтересованность в скорейшем запуске проектов, финансируемых Совместной холдинговой компанией, которая создана по итогам переговоров президентов двух стран.

Мухаммад Саиф Аль Сувэйди выразил благодарность за поддержку деятельности фонда, сообщил о намерении приложить все усилия ради достижения намеченных планов и добавил, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном выходит далеко за рамки достигнутых договоренностей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286558/
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Садыр Жапаров встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби