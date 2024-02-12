Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мухаммадом Саифом Аль Сувэйди. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями относительно актуальных вопросов дальнейшего углубления сотрудничества по реализации крупных инфраструктурных, инвестиционных и социальных проектов.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби

Глава государства отметил последовательность взаимодействия между Кыргызстаном и Фондом развития Абу-Даби и выразил заинтересованность в скорейшем запуске проектов, финансируемых Совместной холдинговой компанией, которая создана по итогам переговоров президентов двух стран.

Мухаммад Саиф Аль Сувэйди выразил благодарность за поддержку деятельности фонда, сообщил о намерении приложить все усилия ради достижения намеченных планов и добавил, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном выходит далеко за рамки достигнутых договоренностей.