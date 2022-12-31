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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Администрация президента не представила к сроку доработанный проект закона о СМИ

Чиновники президентской администрации не успели к сроку представить первый доработанный вариант законопроекта «О СМИ». Членам рабочей группы накануне сообщили, что документ еще не готов.

«К сожалению, из-за загруженности перед праздником разработчику не удалось завершить доработку проекта закона. Доработанный законопроект будет направлен после новогодних каникул», — сообщили в секретариате.

Напомним, 21 декабря рабочая группа по доработке законопроекта «О СМИ» провела первое заседание. Чиновники президентской администрации заявили, что первый доработанный вариант законопроекта с учетом озвученных предложений будет представлен до 31 декабря. Следующее заседание должно состояться 23 января.

Окончательный вариант должен быть согласован до 1 марта 2023 года.

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Создана рабочая группа по доработке нового закона о СМИ. Кто вошел

Решение о создании рабочей группы принято на круглом столе по обсуждению свободы слова в Кыргызстане, который прошел в ноябре. Тогда журналисты, независимые юристы, медиаэксперты и чиновники службы информационной политики администрации главы государства договорились создать рабочую группу и вместе доработать проект нового закона «О СМИ».

Документ, который ранее был представлен на общественное обсуждение, был подвергнут критике.

Юристы правовой клиники «Адилет» ранее, проанализировав проект закона, подчеркнули — он содержит серьезные риски неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254899/
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