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Власть

Отличников и двоечников среди министерств озвучил Акылбек Жапаров

На итоговом заседании кабинета министров его председатель Акылбек Жапаров подвел результаты мониторинга и оценки эффективности деятельности министерств и ведомств.

Акылбек Жапаров отметил, что для качественного и полноценного исполнения основного документа страны — Национальной программы — внедрена понятная и простая система мониторинга и оценки эффективности деятельности министерств и ведомств, предусматривающая солидарную ответственность и вклад государственного органа в каждом мероприятии отдельно.

«Методика в начале декабря была презентована на международном форуме аналитиков по мониторингу стратегических документов в Швейцарии и позволяет упрощенным способом выявить степень качественной реализации стратегий и участия государственных органов в ней», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что по итогам года выявлены отличники, хорошисты, троечники и двоечники среди министерств.

По результату анализа и мониторинга исполнения плана действий отлично получили 10; хорошо — 19; удовлетворительно — 3; неудовлетворительно получил один государственный орган.

Председатель кабмина перечислил министерства и ведомства, получившие оценку «отлично» и призвал руководителей остальных госорганов использовать имеющийся потенциал для получения более высокой оценки. Отметку «отлично» получили следующие государственные органы:

  • Министерство труда, социального обеспечения и миграции;
  • Министерство чрезвычайных ситуаций;
  • Министерство обороны;
  • Министерство внутренних дел;
  • Министерство иностранных дел;
  • Министерство юстиции;
  • Национальный статистический комитет;
  • Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления;
  • Социальный фонд;
  • Государственная налоговая служба.

Оценку «неудовлетворительно» получило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254634/
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