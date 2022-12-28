Отличников и двоечников среди министерств озвучил Акылбек Жапаров

На итоговом заседании кабинета министров его председатель Акылбек Жапаров подвел результаты мониторинга и оценки эффективности деятельности министерств и ведомств.

Акылбек Жапаров отметил, что для качественного и полноценного исполнения основного документа страны — Национальной программы — внедрена понятная и простая система мониторинга и оценки эффективности деятельности министерств и ведомств, предусматривающая солидарную ответственность и вклад государственного органа в каждом мероприятии отдельно.

«Методика в начале декабря была презентована на международном форуме аналитиков по мониторингу стратегических документов в Швейцарии и позволяет упрощенным способом выявить степень качественной реализации стратегий и участия государственных органов в ней», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что по итогам года выявлены отличники, хорошисты, троечники и двоечники среди министерств.

По результату анализа и мониторинга исполнения плана действий отлично получили 10; хорошо — 19; удовлетворительно — 3; неудовлетворительно получил один государственный орган.

Председатель кабмина перечислил министерства и ведомства, получившие оценку «отлично» и призвал руководителей остальных госорганов использовать имеющийся потенциал для получения более высокой оценки. Отметку «отлично» получили следующие государственные органы:

Министерство труда, социального обеспечения и миграции;

Министерство чрезвычайных ситуаций;

Министерство обороны;

Министерство внутренних дел;

Министерство иностранных дел;

Министерство юстиции;

Национальный статистический комитет;

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления;

Социальный фонд;

Государственная налоговая служба.

Оценку «неудовлетворительно» получило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.