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Власть

Мэр Оша отправился на авторынок «Жапалак» и выслушал проблемы сотрудников

Мэр Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с работой муниципального авторынка «Жапалак». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На встрече градоначальник обсудил вопросы заработной платы сотрудников, улучшения условий работы, транспортных заторов в выходные, трансформации земель, выравнивания прилегающей территории, относящейся к авторынку.

Бакытбек Жетигенов дал поручения по открытию дополнительных дорог к авторынку, а также в рамках предложения по увеличению поступления доходов поручил предоставить соответствующие расчеты на 2023 год по сезонным, недельным и ежедневным показателям.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/254057/
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