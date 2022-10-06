Обещания Садыра Жапарова: ожидания и реальность

Октябрьским событиям, на волне которых к власти пришел Садыр Жапаров, сегодня исполнилось два года.

В ночь с 5 на 6 октября 2020-го митингующие освободили его из тюрьмы, где Садыр Жапаров отбывал срок за захват заложника. Позже Верховный суд полностью оправдал его, Таланта Мамытова и Камчыбека Ташиева.

Исполняющим обязанности президента и премьер-министра Садыр Жапаров стал 16 октября, когда Жогорку Кенеш принял официально отставку Сооронбая Жээнбекова.

До этого дня на Старой площади не прекращались акции протеста сторонников нынешнего главы государства.

Садыр Жапаров почти ежедневно встречался с митингующими и рассказывал, что будет делать, как только займет высокий кабинет. Все эти посылы он повторил и во время своей предвыборной кампании.

24.kg напоминает, что обещал Садыр Жапаров и что выполнил.

Келатат жаштар келатат

В реальности средний возраст членов кабинета министров Акылбека Жапарова составляет 51 год.

«Все говорят: пусть придут молодые. Я лично буду работать только с молодыми, потому что будущее за ними», — обещал на многочисленных митингах в октябре Садыр Жапаров.

Самым молодым был глава Министерства культуры Азамат Жаманкулов. На этой неделе он отправлен в отставку по собственному желанию.

Садыр Жапаров также обещал не разводить на госслужбе семейственность.

Читайте по теме Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья

«Мы будем привлекать молодых, чистых, некоррумпированных, честных молодых людей, которые хотят работать на государство», — заявил он, подчеркивая, что времена, когда назначали на высокие должности родственников, сватов, прошли.

Но издание Factcheck.kg выяснило, что два свата главы государства получили высокие должности: Алмазбек Акматов возглавляет Счетную палату, а Турусбек Тумонбаев в октябре 2021-го был назначен главой государственного учреждения «Унаа» при ГРС. Позже его уволили после скандала с тендером на полмиллиарда сомов.

Еще один сват Таштанбек Каймазаров стал председателем Госслужбы миграции. Журналисты также нашли родственников Садыра Жапарова в компании «Востокэлектро».

Кумтор: что обещали и что получили

Читайте по теме Тайны внешнего управления. Куда делось золото Кумтора?

Садыр Жапаров заявил на пресс-конференции в декабре 2020 года, когда баллотировался в президенты, что Кумтор будет работать исключительно в интересах народа.

Вопрос о реализации этого обещания остается открытым. Журналисты уже уличили главу государства в неисполнении обещанного.

Сначала он говорил, что национализирует месторождение, потом заявлял, что там не осталось запасов золота. Условия сделки с канадцами до сих пор неизвестны.

В другой жизни

Садыр Жапаров обещал сотрудничать с представителями медиасообщества и защищать свободу слова.

«Мои двери всегда будут открыты для журналистов. Мне нужна ваша помощь. Если вы будете делать справедливые расследования с фактами, это не останется без внимания и наказания», — заявил он и добавил, что в случае угрозы жизни журналистов выделит им охрану за счет бюджета.

Но реальность на сегодня такова, что за два года президентства Садыра Жапарова ситуация со свободой слова в Кыргызстане значительно ухудшилась. Это подтверждают и отчеты международных экспертов.

Читайте по теме Свобода слова в Кыргызстане под угрозой. Когда властям не нравится критика

Журналисты регулярно становятся фигурантами уголовных дел. Директора Next TV Таалайбека Дуйшенбиева обвинили в разжигании межнациональной розни за перепечатку поста экс-главы КНБ Казахстана на странице телеканала в соцсетях. Последний утверждал, что «Кыргызстан направит войска в Украину для участия в военной спецоперации России». Министерство обороны КР опровергло это заявление.

Таалайбека Дуйшенбиева задержали и водворили в СИЗО. Гособвинение запросило для журналиста семь лет лишения свободы. Только под давлением общественности ему удалось избежать тюрьмы. Он получил условный срок.

Из-за того, что поднялся шум, был частично оправдан судом журналист Болот Темиров.

Читайте по теме Закон о фейках несет угрозу для всех СМИ, а тролли остаются безнаказанными

На него возбудили четыре уголовных дела. Болот Темиров связывал это с расследованием о том, что компания сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймураса выиграла несколько тендеров в Джалал-Абаде, а также с материалом о топливном бизнесе семьи главы спецслужб.

Сокрушительный удар по свободе слова нанес Закон бывшего депутата парламента Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации». Члены шестого созыва приняли его в нарушение всех норм и процедур регламента в июле 2021 года после чаепития с президентом.

Как и предостерегали эксперты и юристы, скандальный документ превратился в палку для битья независимых СМИ.

Блокировка сайта газеты Respublica и частичная блокировка 24.kg — тому подтверждение. Медиасообщество и юристы требуют признать закон вместе с постановлением кабмина по его реализации утратившим силу.

Все эти факты свидетельствуют о том, что свое слово — «не кошмарить» журналистов и свободные СМИ — Садыр Жапаров не сдержал.

В копилку невыполненных обещаний

Мы не допустим политических преследований, будь это политик или рядовой гражданин, все равны перед законом. Садыр Жапаров

Придя к власти, Садыр Жапаров, который сам был жертвой политических гонений, заявлял:

В результате системной критики официального курса лишена мандата член оппозиционной фракции «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматова.

ГКНБ возбудил дело о незаконности получения Нарматовой диплома о высшем образовании. ЦИК признала ее диплом недействительным и лишила депутатского статуса.

Читайте по теме Фальшивые дипломы. Избирательная проверка и способ приструнить несогласных

Примечательно, что еще в начале апреля в Центризбирком поступили материалы ГКНБ по итогам проверки подлинности дипломов бывших коллег Орозайым Нарматовой — депутатов Фархата Исмаилова (фракция «Ата Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова (фракция «Альянс»).

Документы пришли 8 апреля. Однако заседание по этому вопросу в ЦИК не провели до сих пор, ссылаясь на то, что ждут заключения Министерства образования.

Но, когда выгоняли из парламента оппозиционерку Нарматову, Центризбирком и профильное ведомство проявили завидную оперативность.

Избирательность налицо. К пострадавшим от политического прессинга можно отнести и экс-депутата Равшана Джеенбекова. Он уже получил предупреждение от ГКНБ за разглашение гостайны. Кроме того, в отношении его сестры судьи Миры Джеенбековой возбуждено уголовное дело. Равшан Джеенбеков считает, что истинная причина в том, что он отказывается от сотрудничества с властью. По идейным соображениям.

Дойные коровы

Читайте по теме Новый Налоговый кодекс. Когда от заботы государства бизнесу выть волком хочется

«Мы будем защищать бизнес от криминала и чиновников, которые были связаны с ним», — заявил 23 октября 2020-го на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям Садыр Жапаров в бытность премьер-министром.

Но бизнесменов задерживают и «обезжиривают». Принимаются законы, идущие вразрез с интересами предпринимателей. В частности, Налоговый кодекс.

Спорный и скандальный документ приняли вопреки здравым предложениям экспертов и самих предпринимателей.

Новый Налоговый кодекс — главное ожидание и разочарование 2021 года.

К ущемляющим права бизнеса относят законы о внутренней торговле и ценообразовании. Власти не слышат предпринимателей, не считаются с ними. Но продолжают обещать защиту.

Зачем содержать за счет народа?

В октябре 2020-го, а позже и в ходе избирательной кампании Садыр Жапаров обещал, что экс-заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова посадят в тюрьму за коррупцию.

После смены власти в октябре 2020 года ГКНБ действительно возбудил уголовное дело по факту коррупции на таможне. Задержание экс-заместителя председателя ГТС произошло на автозаправке в двух шагах от здания ГКНБ.

Читайте по теме Он помогал стране. Депутат попросил коллегу не очернять Райыма Матраимова

В тот же день Райымбек Матраимов перечислил в бюджет 80 миллионов сомов. Ему вручили уведомление в совершении преступления, а затем суд отпустил его под подписку о невыезде.

Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал имуществом — зданием и квартирами.

Таможенник признал себя виновным в коррупции. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.

Садыр Жапаров после неудавшейся попытки отправить Райымбека Матраимова на нары заявил, что «неправильно содержать в тюрьме человека за счет народа».

Как показывает практика, как только политик получает всю полноту власти, обещания, данные им в ходе предвыборной кампании, превращаются в химеру.

Держать слово попавшие в высший эшелон не стремятся, как и брать на себя ответственность за непопулярные решения.