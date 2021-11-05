Кыргызстану важен европейский опыт зеленого восстановления экономики

«В Кыргызстане есть факторы, благоприятствующие как зеленому восстановлению, так и построению в целом зеленой экономики», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на первом экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия».

По его словам, гидроэнергетический потенциал 252 крупных и средних рек в республике оценивается в 140 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Из них на сегодня освоено порядка 10 процентов. Кыргызстан занимает третье место из стран — участниц СНГ по этому показателю. Потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 840,2 миллиона тонн условного топлива в год.

«Нами реализуются Климатическая инвестиционная программа и Программа развития зеленой экономики на 2019-2023 годы. Мы решительно настроены продолжать работу в этом направлении. В этом плане для нас очень важны опыт и технологии европейских государств для достижения целей зеленого восстановления», — сказал Акылбек Жапаров.

«В целом проблемы с изменением климата и его негативные последствия перестали являться для нас какой-то отдаленной перспективой. С каждым годом во многих частях мира часто происходят разные стихийные бедствия, такие как засуха, наводнения, сели, оползни, пожары. Чрезвычайные ситуации не обходят стороной и нашу республику. Хочу напомнить о ситуации с нашими ледниками. Происходящее глобальное потепление, повышение температуры воздуха в режиме ледников, в какой-то мере и промышленное воздействие привели к тому, что за последние 30 лет площадь крупных ледников значительно сократилась», — заключил он.