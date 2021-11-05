16:42
USD 84.80
EUR 97.97
RUB 1.19
Власть

Кыргызстану важен европейский опыт зеленого восстановления экономики

«В Кыргызстане есть факторы, благоприятствующие как зеленому восстановлению, так и построению в целом зеленой экономики», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на первом экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия».

По его словам, гидроэнергетический потенциал 252 крупных и средних рек в республике оценивается в 140 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Из них на сегодня освоено порядка 10 процентов. Кыргызстан занимает третье место из стран — участниц СНГ по этому показателю. Потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 840,2 миллиона тонн условного топлива в год.

«Нами реализуются Климатическая инвестиционная программа и Программа развития зеленой экономики на 2019-2023 годы. Мы решительно настроены продолжать работу в этом направлении. В этом плане для нас очень важны опыт и технологии европейских государств для достижения целей зеленого восстановления», — сказал Акылбек Жапаров.

«В целом проблемы с изменением климата и его негативные последствия перестали являться для нас какой-то отдаленной перспективой. С каждым годом во многих частях мира часто происходят разные стихийные бедствия, такие как засуха, наводнения, сели, оползни, пожары. Чрезвычайные ситуации не обходят стороной и нашу республику. Хочу напомнить о ситуации с нашими ледниками. Происходящее глобальное потепление, повышение температуры воздуха в режиме ледников, в какой-то мере и промышленное воздействие привели к тому, что за последние 30 лет площадь крупных ледников значительно сократилась», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212797/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан хочет сотрудничать с Австрией при строительстве ГЭС
Садыр Жапаров заявил о начале нового этапа сотрудничества ЕС и Центральной Азии
Урсула фон дер Ляйен: Центральная Азия страдает от последствий изменения климата
Эдиль Байсалов предложил странам Центральной Азии развивать совместные проекты
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Кыргызстан
Форум «ЕС — ЦА». Упор на зеленую экономику и надежда на контракты
Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни
Невесты ждут. Акылбек Жапаров сообщил, когда повысит зарплату учителям
Акылбек Жапаров обсудил с комбанками увеличение доли безналичных платежей
Популярные новости
Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и&nbsp;как выглядит борт Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;Садыра Жапарова. Заявление все&nbsp;же рассмотрят Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят
Садыр Жапаров полетел в&nbsp;Глазго на&nbsp;частном самолете. Ответ его администрации Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации
Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от&nbsp;ЦИК Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от ЦИК
Бизнес
Пополняйте банковские карты в&nbsp;приложении MegaPay без комиссии Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений &laquo;О!Маркет&raquo; В Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений «О!Маркет»
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Международные переводы с&nbsp;комиссией 0&nbsp;процентов в&nbsp;мобильном приложении RSK24 Международные переводы с комиссией 0 процентов в мобильном приложении RSK24
5 ноября, пятница
16:26
Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без комиссии Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без ко...
16:21
Кыргызстан хочет сотрудничать с Австрией при строительстве ГЭС
16:15
Венгрия признала паспорта вакцинации Кыргызстана
16:01
Убийство Улана Салянова. Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемых
16:00
Кыргызстану важен европейский опыт зеленого восстановления экономики