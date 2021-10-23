Президент прокомментировал похищение Орхана Инанды

Директора международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды несколько раз пытались похитить, и его об этом предупреждали. Об этом на пресс-конференции заявил президент Садыр Жапаров.



Читайте по теме Похищение Орхана Инанды. Адвокат сообщила новые подробности

По его словам, Орхана Инанды пытались похитить с 2016 года.

«Когда мы пришли к власти, Камчыбек Ташиев предупреждал его о том, чтобы он не ходил без охраны. Глава ГКНБ посоветовал ему постоянно находиться рядом с двумя-тремя охранниками. Орхан Инанды сказал, что в курсе о том, что происходит, рассказал, что его пытались похитить. Его из Оша тоже пытались вывезти еще несколько лет назад. Конечно, есть упущение и наших спецслужб в том, что они вовремя не взяли на контроль это дело», — сказал Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента «Сапата» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Орхана Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары Орхана Инанды заключили под стражу.