18:52
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Власть

Не учите уму-разуму! Акылбек Жапаров призвал глав айыл окмоту не давать советы

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров призвал глав айыл окмоту не учить его уму-разуму. Об этом он сообщил на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций.

По словам Акылбека Жапарова, некоторые главы айыл окмоту осмеливаются давать советы и делиться мыслями.

«Подготовьте конкретные предложения и проекты. Мы все стали мастерами давать советы и делиться мыслями. Народ-то ладно, не знаю, почему к ним присоединяетесь, не знаю. Не надо заходить ко мне и другим членам кабмина и давать советы. Приходите к нам с проектами. Можете делиться мнением о создании рабочих мест. Уважаемые главы айыл окмоту, прекратите меня учить, как улучшить макроэкономику!» — заявил он.

Глава кабмина поручил Минфину разработать памятку по закону о госзакупках. «Законов стало много, и возникли коллизии», — отметил он.

Акылбек Жапаров сказал, что в администрации президента создают ситуационный центр. «Скоро вы получите все мои контакты, данные. Мы с вами будем общаться напрямую», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211203/
просмотров: 509
Версия для печати
Материалы по теме
На развитие туризма в Кыргызстане выделят 1 миллиард сомов
Везде мусор. Акылбек Жапаров предложил акимам и мэрам прочитать книгу Ли Куана Ю
Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговоры и сплетни по телефону
Акылбек Жапаров припомнил, что все смеялись над его идеей паспортизации скота
О частной компании для обслуживания ТЭЦ Бишкека: следы ведут в Лондон
Закон о ЧС в экономике: кабмин наделяет себя неограниченными полномочиями
Глава кабмина посетил месторождение Кара-Кече. Требует порядка и безопасности
Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg
Акылбек Жапаров: Работа и структура администрации президента изменятся
Цифра дня. 33 премьер-министра сменилось в Кыргызстане за годы независимости
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
В&nbsp;администрации президента произошли кадровые перестановки В администрации президента произошли кадровые перестановки
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
21 октября, четверг
18:45
Конец эпохи ленивых чиновников? Шерадил Бактыгулов об административной реформе Конец эпохи ленивых чиновников? Шерадил Бактыгулов об а...
18:45
В Бишкеке начали капитальный ремонт детсада «Шоола» в жилмассиве «Касым»
18:32
Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
18:30
22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
Не учите уму-разуму! Акылбек Жапаров призвал глав айыл окмоту не давать советы