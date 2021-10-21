Не учите уму-разуму! Акылбек Жапаров призвал глав айыл окмоту не давать советы

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров призвал глав айыл окмоту не учить его уму-разуму. Об этом он сообщил на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций.

По словам Акылбека Жапарова, некоторые главы айыл окмоту осмеливаются давать советы и делиться мыслями.

«Подготовьте конкретные предложения и проекты. Мы все стали мастерами давать советы и делиться мыслями. Народ-то ладно, не знаю, почему к ним присоединяетесь, не знаю. Не надо заходить ко мне и другим членам кабмина и давать советы. Приходите к нам с проектами. Можете делиться мнением о создании рабочих мест. Уважаемые главы айыл окмоту, прекратите меня учить, как улучшить макроэкономику!» — заявил он.

Глава кабмина поручил Минфину разработать памятку по закону о госзакупках. «Законов стало много, и возникли коллизии», — отметил он.

Акылбек Жапаров сказал, что в администрации президента создают ситуационный центр. «Скоро вы получите все мои контакты, данные. Мы с вами будем общаться напрямую», — добавил он.