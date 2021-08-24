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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей

Российский поп-певец Филипп Киркоров приобрел квартиру, которая раньше принадлежала свергнутому президенту Кыргызстана Аскару Акаеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Новый век».

Отмечается, что элитные апартаменты были куплены певцом еще в прошлом году.

В распоряжении Telegram-канала оказалась выписка из Росреестра. Согласно документу, в декабре 2020- го Киркоров купил у Акаева двухэтажный пентхаус в жилом комплексе «Филипповский». Рыночная стоимость объекта достигла почти 1 миллиарда рублей. Однако неизвестно, сколько за недвижимость отдал Филипп Киркоров.

Пентхаус занимает площадь 537 квадратных метров. Жилой комплекс находится в центре Москвы недалеко от Гоголевского бульвара. Интерьер здания выполнен в дворцовом стиле с мрамором и мозаикой.

Напомним, Аскар Акаев был свергнут 24 марта 2005 года. Он прилетел в Бишкек после 16-летнего отсутствия на родине 2 августа. Ранее его объявили в розыск по делу «Кумтора». После того как бывшего президента доставили в ГКНБ, он заключил сделку со следствием. По его словам, он был на допросах несколько раз. Перед отлетом бывший глава государства распространил обращение, в котором попросил прощения у кыргызстанцев только за скандальный проект. И переложил всю ответственность на экс-премьеров Турсунбека Чынгышева и Николая Танаева. Последний скончался более года назад.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205001/
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