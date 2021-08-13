Администрация президента обсудила с предпринимателями проблемы бизнеса

Сотрудники администрации президента совместно с Международным деловым советом (МДС) провели ряд встреч с представителями малого и среднего бизнеса в Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главной целью встреч было изучение актуальных вопросов, которые волнуют предпринимателей в отдаленных горных регионах страны. В ходе бесед рассматривались предложения по помощи малому и среднему бизнесу, идеи по развитию регионов и экономики страны в целом.

Предприниматели озвучили волнующие их вопросы, касающиеся финансирования на создание и развитие бизнеса, сбыта продукции, трансформации земельных участков, передвижения грузов. Были также затронуты энергетические вопросы, освоения средств местных бюджетов, полномочия местных органов власти и другие.

«Кроме того, возникают трудности с ветеринарной инспекцией, со спорными пастбищами, которые сданы в аренду, присутствуют бюрократические барьеры по выдаче разрешительных документов, из-за которых они вынуждены ездить за согласованиями в Бишкек. Остро стоит вопрос переработки шерсти и кожи — нужны перерабатывающие мощности, учитывая, что в горных регионах предприниматели занимаются в основном скотоводством», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено эффективности использования средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды развития регионов.

Предприниматели указали на необходимость использования этих денег также на поддержку бизнеса в регионах и создания новых рабочих мест. Они озвучили свое желание пройти необходимые тренинги по повышению финансовой грамотности, в частности по использованию средств фондов развития регионов.

По итогам обсуждений, озвученные предложения учтены для дальнейшей разработки рекомендаций по оказанию помощи предпринимателям и созданию условий для экономического развития регионов, которые будут прорабатываться с профильными государственными органами.

Мероприятия были проведены в продолжение встречи президента Садыра Жапарова с бизнес-сообществом страны. Перед министерствами и ведомствами поставлены задачи по улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды в республике.