11:38
USD 84.72
EUR 99.84
RUB 1.14
Власть

Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности

Осудившая Садыра Жапарова к тюремному сроку судья Верховного суда Жаныл Мамбеталы освобождена от должности. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам полномочного представителя президента в парламенте Анарбека Калматова, Жаныл Мамбеталы уходит с должности судьи ВС КР по собственному желанию.

Сама судья в парламент не пришла.

«Она не захотела прийти. Это ее выбор», — сказал Анарбек Калматов.

Напомним, в 2017 году судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов осудил экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова на 11 лет и 6 месяцев с содержанием в колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Будущего президента осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.

Жаныл Мамбеталы ранее работала судьей Бишкекского городского суда. Отвечая на вопрос депутата Исхака Масалиева, она заявляла, что по делу Садыра Жапарова приняла законное решение, поддержав приговор первой инстанции.

«Никто мне никаких приказов не отдавал. Приговор был принят на основании материалов дела», — заявила Жаныл Мамбеталы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201191/
просмотров: 1538
Версия для печати
Материалы по теме
Суд отказал Акину Токталиеву в рассмотрении иска против Садыра Жапарова
Кабмин рассказал о мерах, принимаемых для ликвидации последствий селя в Аксы
80 процентов кыргызстанцев доверяют президенту Садыру Жапарову. Итоги соцопроса
Правозащитники обратились к президенту. Просят провести общенациональный форум
Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Суд отказал Эндрю Качинсу в рассмотрении дела в закрытом режиме
Садыр Жапаров и Нурсултан Назарбаев поговорили по телефону
Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды
Встреча Садыра Жапарова с бизнесом: что поручил чиновникам президент
Садыр Жапаров призвал ЕБРР поддержать частный сектор в стране
Популярные новости
Инцидент в&nbsp;&laquo;Манасе&raquo;. Депутата Дастана Бекешева пытались не&nbsp;выпустить из&nbsp;страны Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся&nbsp;&mdash; Фарид Ниязов Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и&nbsp;Камчыбек Ташиев против Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и Камчыбек Ташиев против
Бизнес
MegaCom на&nbsp;страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от&nbsp;COVID-19 MegaCom на страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от COVID-19
Лучшие модели холодильников для компактных кухонь Лучшие модели холодильников для компактных кухонь
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: откройте карту Visa Classic всего за&nbsp;100 сомов в&nbsp;год! Акция от «Бакай Банка»: откройте карту Visa Classic всего за 100 сомов в год!
Недвижимость в&nbsp;Алании. Цены и&nbsp;условия для кыргызстанцев Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев
15 июля, четверг
11:31
Улукбек Марипов поручил пересмотреть механизм выдачи кредитов фермерам Улукбек Марипов поручил пересмотреть механизм выдачи кр...
11:22
Новый рекорд! За сутки от COVID-19 привились 18 тысяч кыргызстанцев
11:13
В школах отправляют за вакциной от COVID-19. Иначе останутся на онлайн-обучении
11:12
Аллергия и вакцинация против COVID-19. Когда нельзя делать прививку
11:01
Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности