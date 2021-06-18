Медиаэксперты требуют отозвать закон о манипулировании информацией

Эксперты Института Медиа Полиси требуют отозвать закон депутатов Гульшат Асылбаевой и Айнур Осмоновой «О манипулировании информацией».

По их словам, в документе отсутствует правовое обоснование ограничений, которые предлагают внести инициаторы на осуществление права свободного выражения мнений. Закон не сформулирован достаточно четко и не дает гражданам возможности предвидеть последствия за его неисполнения и, соответственно, ставит под угрозу сам принцип права на свободу мнения и слова.

«Закон наделяет лиц, которым поручено его осуществление, широкими полномочиями решать, что является ложным и должно быть ограничено», — говорится в анализе ИМП.

Предлагаемые ограничения в виде блокирования информации — это чрезмерно широкое вмешательство в осуществление права, и оно не является уместным для выполнения своей защитной функции. Из анализа Института Медиа Полиси

Эксперты отмечают, что предложенная редакция противоречит статье 20 Конституции, согласно которой ограничения могут устанавливаться лишь для тех целей, для которых они предназначены, и они должны быть прямо связаны с конкретной целью, достижение которой они преследуют, и быть ей соразмерны.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле 2020-го вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.