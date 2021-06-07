Совершенствование уголовного законодательства. Интересы журналистов не учтены

В Бишкеке завершилась презентация проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о правонарушениях.

Независимый союз журналистов направил генеральному прокурору Кыргызстана Курманкулу Зулушеву открытое обращение.

Работники СМИ выразили обеспокоенность тем, что при обсуждении вопроса не были учтены интересы журналистского, медийного сообщества страны.

«Более того, в рабочую группу по выработке новых кодексов не был приглашен ни один представитель медиасообщества страны. Обсуждения рабочей экспертной группы проходили за закрытыми дверями, и представители СМИ не имели возможности внести свой вклад в разработку проектов кодексов», — отмечают в НСЖ.

Статья 10 действующей Конституции гласит: «Средствам массовой информации гарантируется право на получение информации от государственных органов и органов местного самоуправления, их распространение, право на свободу выражения мнений. Цензура в Кыргызской Республике не допускается. Средства массовой информации свободны и осуществляют свою деятельность в соответствии с законом. Информационная безопасность в Кыргызской Республике охраняется государством».

«Как известно, в Уголовном кодексе в редакции от 1997 года была закреплена статья, защищающая интересы журналистов. Статья 151 УК КР устанавливала ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. После правовой реформы 2017 года эта норма перешла в Кодекс о проступках. В предлагаемых рабочей экспертной группой проектах кодексов единственная статья, защищающая интересы журналистов, и вовсе отнесена к Кодексу о правонарушениях. Санкции по этой статье позволяют должностным лицам избежать наказания в виде лишения права занимать определенные должности», — говорится в обращении.

Также в проекте нового Уголовного кодекса есть ряд специальных норм, которые защищают лиц, имеющих особый статус, а также подверженные определенному риску по роду своей деятельности. К ним относятся сотрудники правоохранительных органов, представители судебной ветви власти, медицинские работники и адвокаты. Однако интересы журналистов, которые в последнее время подвергаются не меньшему, а то и большему риску, к сожалению, не учтены. Тем временем практика показывает, что именно на журналистов все чаще нападают, они сталкиваются с воспрепятствованием их деятельности, им отказывают в доступе к информации.

Как показала практика, расследования журналистов все чаще раскрывают коррупционные схемы, с помощью которых совершались преступления с многомиллионным ущербом государству.

Вслед за журналистскими расследованиями правоохранительные органы начинали свои следственные, досудебные производства и привлекали к ответственности ряд должностных лиц, обвиняемых в коррупции. Это доказывает, что журналистская деятельность нуждается в особой законодательной уголовно-правовой защите со стороны государства.

В связи с вышеуказанным с целью приведения законодательства в соответствие с действующей Конституцией, а также для защиты свободы слова и законной деятельности журналистов, как одного из конституционных принципов правового государства, Независимый союз журналистов и медиасообщество страны вносят предложения:

вернуть в проект Уголовного кодекса КР статью о «Воспрепятствовании профессиональной, законной деятельности журналиста»;

расширить статью с учетом всех требований и угроз современных реалий, в частности добавить понятие «сбор информации», так как большинство преступлений против журналистов происходит на стадии сбора необходимой информации, также предлагается квалифицировать непредоставление информации журналисту в установленные законом сроки как воспрепятствование законной профессиональной деятельности;

дополнить статью квалифицирующими признаками, в частности при воспрепятствовании журналистам во время проведения их расследования, освещению массовых и иных митингов, так как именно в таких случаях журналист подвергается особому риску;

вернуть санкцию за статью «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналисту» в размере от 200 до 300 расчетных показателей, а также вернуть санкцию в отношении лиц, которые используют служебное положение в виде запрета занимать определенную должность либо заниматься определенной деятельностью;

в случае если воспрепятствование законной профессиональной деятельностью журналиста сопряжено с насилием (не связанной с причинением тяжкого вреда здоровью) либо угрозой насилия, уничтожением его имущества, предлагается трактовать это как особо квалифицирующий признак статьи и предусмотреть наказание в виде лишения свободы.

Работники СМИ и медиасферы предлагают изложить статью «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» УК КР в следующем содержании:

1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к распространению либо к отказу от предоставления и распространения информации влечет наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 расчетных показателей.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, влечет наказание в виде штрафа в размере от 600 до 1 тысячи расчетных показателей, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частью 1 и частью 2 настоящей статьи, сопряженные с проведением журналистского расследования, специальных репортажей, освещением митингов, шествий либо иных мероприятий, влечет наказание в виде штрафа от 1 тысячи до 2 тысяч расчетных показателей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

4.То же деяние, соединенное с применением насилия, не опасным для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия, либо с повреждением или уничтожением имущества, влечет наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

«Хочется верить, что общественное обсуждение кодексов будет иметь реальную основу и рабочая группа примет во внимание мнение всех средств массовой информации, четвертой ветви власти страны и внесет единственную статью в Уголовный кодекс, которая защищает права журналистов», — резюмируют в НСЖ.

Напомним, ранее генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что кодексы поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня.

«До того как кодексы поступят в комитет, будут еще дополнения и изменения. После их вынесут на парламентские слушания, там также будут обсуждения. С сегодняшнего дня вплоть до слушаний в Жогорку Кенеше у всех по-прежнему есть возможность внести свои предложения», — сказал он.