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Власть
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. Всего девять нардепов ЖК волнует вопрос, остальные ушли

Сегодня на заседании парламента депутаты приняли решение заслушать информацию и. о. мэра Бишкека в связи с продолжающейся в городе забастовкой маршруточников. Люди испытывают большие проблемы, чтобы передвигаться по городу.

Бактыбек Кудайбергенов прибыл в Жогорку Кенеш. На вопросы чиновнику записалось 18 депутатов, из которых 11 уже выступили. Зал заседаний практически пустой — нардепы покинули свои рабочие места.

Отметим, что ранее за продление работы проголосовало 104 депутата.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196343/
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