Вернут институты репрессивной направленности. Юрист о новом Уголовном кодексе

При разработке нового уголовного законодательства не был проведен анализ правоприменения, не предусмотрено время для выравнивания правоприменительной практики. Об этом на круглом столе по проекту нового законодательства заявила доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

Уточняется, что органы уголовной юстиции не успели перестроиться под действующее законодательство, поскольку работали по старой системе. Это вызвало нарекания в обществе.

Это полный возврат к кодексам 1997 года, которые были выстроены по советской системе, содержали много несоответствий. Лейла Сыдыкова

«В новом Уголовном кодексе отсутствуют четкие критерии и разграничения одних преступлений от других. Требовалась только модернизация правоохранительных органов, но сейчас все возвращается к кодексам 1997 года. Вернут и институты репрессивной направленности», — сказала Лейла Сыдыкова.

Эксперт также раскритиковала идею о ликвидации Кодекса о проступках. По ее словам, многие страны, наоборот, вводят этот институт.

«Внедрение проступка было очень важным, поскольку дело в излишней криминализации деяний. Общество понимало, что за кражу курицы нельзя осуждать, но если дважды совершил это преступление, следует рецидив. Понятие проступок первыми ввели в Казахстане, затем у нас, сейчас подключился Узбекистан, намерен ввести и Таджикистан. Этот институт был направлен на снижение уровня судимости», — добавила Лейла Сыдыкова.