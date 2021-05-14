17:02
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Вернут институты репрессивной направленности. Юрист о новом Уголовном кодексе

При разработке нового уголовного законодательства не был проведен анализ правоприменения, не предусмотрено время для выравнивания правоприменительной практики. Об этом на круглом столе по проекту нового законодательства заявила доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

Уточняется, что органы уголовной юстиции не успели перестроиться под действующее законодательство, поскольку работали по старой системе. Это вызвало нарекания в обществе.

Это полный возврат к кодексам 1997 года, которые были выстроены по советской системе, содержали много несоответствий.

Лейла Сыдыкова

«В новом Уголовном кодексе отсутствуют четкие критерии и разграничения одних преступлений от других. Требовалась только модернизация правоохранительных органов, но сейчас все возвращается к кодексам 1997 года. Вернут и институты репрессивной направленности», — сказала Лейла Сыдыкова.

Эксперт также раскритиковала идею о ликвидации Кодекса о проступках. По ее словам, многие страны, наоборот, вводят этот институт.

«Внедрение проступка было очень важным, поскольку дело в излишней криминализации деяний. Общество понимало, что за кражу курицы нельзя осуждать, но если дважды совершил это преступление, следует рецидив. Понятие проступок первыми ввели в Казахстане, затем у нас, сейчас подключился Узбекистан, намерен ввести и Таджикистан. Этот институт был направлен на снижение уровня судимости», — добавила Лейла Сыдыкова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194003/
просмотров: 632
Версия для печати
Материалы по теме
Юристы раскритиковали проект нового уголовного законодательства
Срок за ала качуу и семейное насилие. Что еще хотят изменить в Уголовном кодексе
МИД: Верховный комиссар ООН по правам человека следит за ситуацией на границе
HRW: Предлагаемые правовые изменения ставят под угрозу политическое инакомыслие
Где бизнес — там деньги. Какие функции заберет прокуратура, рассказал адвокат
Предложения о совершенствовании уголовного законодательства поступят в парламент
Депутат: Гуманизация уголовного законодательства только увеличила преступность
Юристы не правы. Поправки в уголовное законодательство прокомментировали в МВД
Госдеп США отмечает откат в защите прав человека в Кыргызстане
Женщины и молодежь по-прежнему остаются в Кыргызстане уязвимыми группами
Популярные новости
Акылбек Жапаров обвинил экс-президентов Кыргызстана в&nbsp;государственной измене Акылбек Жапаров обвинил экс-президентов Кыргызстана в государственной измене
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин обсудили конфликт на&nbsp;границе Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудили конфликт на границе
Владимир Путин и&nbsp;Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с&nbsp;Кыргызстаном Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с Кыргызстаном
Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45&nbsp;дней на&nbsp;переговоры Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45 дней на переговоры
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
14 мая, пятница
17:00
Стали известны подробности задержания несовершеннолетнего за двойное убийство Стали известны подробности задержания несовершеннолетне...
17:00
В рамках чемпионата Кыргызстана проходят два матча. Прямой эфир
16:45
Садыр Жапаров призвал турецкий бизнес участвовать в Иссык-Кульском форуме
16:42
Ситуация на границе. В Баткене митингуют против строительства дороги в Ак-Сае
16:37
В Бишкеке по подозрению в двойном убийстве задержан несовершеннолетний