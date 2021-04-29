Премьер-министры Кыргызстана и Таджикистана встретятся в Казани

Премьер-министры Кыргызстана Улукбек Марипов и Таджикистана Кохир Расулзада встретятся в Казани после завершения заседания Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что встреча не была запланирована заранее. Главы правительств двух стран обсудят сложившуюся ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе.