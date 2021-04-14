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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Протестующие в Бишкеке против итогов выборов все-таки установили палатку

В Бишкеке протестующие третий день у ЦИК члены партий, не прошедших в городской кенеш, несмотря на запрет администрации Свердловского района, все-таки установили палатку.

Ранее они объявили голодовку в знак протеста. Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев, пришедший сегодня на митинг, заявил, что решение Свердловского акимиата незаконно и нарушает право граждан на мирные собрания.

У Центризбиркома пока собрались представители только двух партий — коммунистов и социал-демократов.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/190050/
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