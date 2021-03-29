Бишкекчане поддерживают партию «Ак Бата»!

Кандидаты в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии «Ак Бата» ежедневно встречаются с избирателями. В минувшую пятницу агитационный караван доехал до жителей «Рабочего городка», 5-го микрорайона, улиц Панфилова, Абая и Малдыбаева. Традиционно на встречах присутствует лидер политической партии Нариман Тюлеев.

Во всех четырех районах столицы партию «Ак Бата» и Наримана Тюлеева встречают очень тепло и по-дружески, с улыбками и аплодисментами. Партийцы познакомили горожан с программой политобъединения, которая содержит пошаговые механизмы ее реализации. Программа партии была разработана для улучшения качества жизни всех столичных жителей.

«Я коренная горожанка. За годы независимости я не помню ни одного мэра, который сделал бы столько для простых бишкекчан и развития столицы, сколько сделал Нариман Ташболотович. При нем мы, пенсионеры, начали получать надбавку от муниципалитета. Вот только последующие градоначальники не смогли или не захотели ее индексировать. При Тюлееве начали строить Южную магистраль, преображать парки, скверы, в городе заработали фонтаны, которые годами стояли сухими. Он и вправду болеет за Бишкек всей душой. Это он доказал не словом, а делом», — выступила перед собравшимися Айгуль Алиева, жительница 5-го микрорайона.

К Нариману Тюлееву обратилась с инициативой и молодежь микрорайона. Молодые люди предложили построить в городе побольше муниципальных спортивных комплексов, где смогут заниматься дети. Сейчас многим родителям не под силу отправить своего ребенка в частные секции и кружки, ведь цены там «кусаются», пожаловались молодые люди. «Сегодня дети и подростки предоставлены сами себе, контролировать их сложно, так как родители целыми днями на работе. Так быть не должно. Мы хотим, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Для этого их нужно занимать полезными занятиями, спорт — это не только здоровье, но и дисциплина», — отметил бишкекчанин Бахтияр Омаркулов.

«Если вы, дорогие мои горожане, придете 11 апреля на выборы и поддержите нас, мы вместе с вами начнем реформы, которые сделают нашу жизнь лучше, безопаснее и комфортнее. И начнем мы их сразу.

Через 1,5-2 года Бишкек станет совсем другим. Вернем ему славу самого зеленого и ухоженного города — города Фрунзе.

Обещаю вам, что мои руки дойдут до каждого двора и дома. Я с командой готов работать 24/7, вы будете нами гордиться», — отметил Нариман Тюлеев.

Жители всех четырех районов полностью поддержали программу и все инициативы партии «Ак Бата» и ее лидера Наримана Тюлеева!

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т.А.Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».